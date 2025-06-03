Erzurum'da araçla dereye savrulan araçta bir aile hayatını kaybetti

Karayazı ilçesi Çelikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda; alınan bilgilere göre Balıkesir'in Edremit ilçesinden memleketi Van'a giden Barış Bakır (35) yönetimindeki 65 ACA 854 plakalı araç, henüz nedeni bilinmeyen şekilde dereye uçtu. Sabah saatlerinde kazayı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.





Kaza yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri; Barış Bakır'ı ve araçtan 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır (23) ile 5 yaşındaki çocukları Selahattin Bakır'ın cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan kontroller sonrası cenazeler otopsi için ambülanslarla hastaneye kaldırıldı.





Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.







