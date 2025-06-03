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TIR'la çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

TIR'la çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

00:293/06/2025, Salı
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de D-400 yolunun Akyar mevkisinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye'de TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yasin Doğan (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 yolunun Akyar mevkisinde meydana geldi. Yasin Doğan yönetimindeki 80 AGN 790 plakalı motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, yol kenarına düşen motosiklet sürücüsü Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis TIR şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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