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Osmaniye’de ormanlara giriş ve ateş yakma yasaklandı

Osmaniye’de ormanlara giriş ve ateş yakma yasaklandı

17:1131/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Osmaniye Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında bazı ormanlık alanlara girişleri ve orman kenarlarında ateş yakmayı yasakladı.
Osmaniye Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında bazı ormanlık alanlara girişleri ve orman kenarlarında ateş yakmayı yasakladı.

Osmaniye Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında bazı ormanlık alanlara girişleri ve orman kenarlarında ateş yakmayı yasakladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre; Yetkililer dışında ormanlara giriş yasaklandı. Orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak da yasak olacak. Sadece belirli mesire alanlarında ateşsiz piknik yapılabilecek, bu alanlar temizlik ve güvenlik açısından denetlenecek.

Orman ve çevresinde yanıcı, patlayıcı, cam, çöp, inşaat atığı bırakmak yasaklandı.

İnşaat yapan firmalar yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunda olacak.

Dal, ot, anız yakmak, orman yakınındaki tesislerin önlem almaması, enerji nakil hatlarının bakımsızlığı gibi riskli durumlar için de kurallar getirildi.


YASAKLARIN UYGULANACAĞI ALANLAR


Açıklamada, ormanlara girişin yalnızca:


Gişeler, Karacalar, Olukbaşı, Kent Ormanı, Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi, Karanlıkdere, Çiftmazı Tabiat Parkı, Kadirli Kokar, Savrun, Taputepesi, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı gibi belirlenen alanlarla,

Resmi izin almış avcılar ve bakanlık görevlileri eşliğinde düzenlenen av turizmi organizasyonlarına katılanlar için serbest olacağı belirtildi.



#Osmaniye
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