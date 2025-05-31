Osmaniye’de ormanlara giriş ve ateş yakma yasaklandı

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre; Yetkililer dışında ormanlara giriş yasaklandı. Orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak da yasak olacak. Sadece belirli mesire alanlarında ateşsiz piknik yapılabilecek, bu alanlar temizlik ve güvenlik açısından denetlenecek.