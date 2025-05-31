Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İş merkezindeki imalathanede çıkan yangın güçlükle söndürüldü

İş merkezindeki imalathanede çıkan yangın güçlükle söndürüldü

16:5531/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Adana'da yangın.
Adana'da yangın.

Adana'da bir iş merkezindeki yastık imalathanesinde çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. İlk yardımda bulunan emekli sağlık görevlisi Ersel Özkaya, "İşçileri gördük camdan sarkmışlardı, kendilerini yere bıraktılar, ben de müdahale ettim" dedi.

Yangın, 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezindeki yastık imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede binayı sarıp çalışanların paniklemesine sebep oldu. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak isimleri öğrenilemeyen 2 işçi daha fazla dayanamayıp, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş merkezinde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında iş merkezinin camlarının patlaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.



İlk yardımı emekli sağlık görevlisi yaptı


Çevre sakinlerinden emekli sağlık görevlisi 49 yaşındaki Ersel Özkaya atlayan 2 işçiye ilk yardımı gerçekleştirdi. İlk yardımı gerçekleştiren emekli sağlık görevlisi Özkaya gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangın çıktığında eşim beni uyardı. İşçileri gördük camdan sarkmışlardı. Kendilerini yere bıraktılar. Ben de müdahale ettim ve ambulans gelince hastaneye kaldırıldılar" diyerek bilgi verdi.



#Adana
#iş merkezi
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları