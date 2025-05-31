İş merkezindeki imalathanede çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Yangın, 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezindeki yastık imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede binayı sarıp çalışanların paniklemesine sebep oldu. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak isimleri öğrenilemeyen 2 işçi daha fazla dayanamayıp, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş merkezinde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında iş merkezinin camlarının patlaması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.