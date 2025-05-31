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Adana'da yastık imalathanesinde yangın: 3'üncü katın penceresinden atlayan 2 işçi yaralandı

Adana'da yastık imalathanesinde yangın: 3'üncü katın penceresinden atlayan 2 işçi yaralandı

16:3531/05/2025, Cumartesi
DHA
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Adana'da yastık imalathanesinde yangın, 3'üncü katın penceresinden atlayan 2 işçi yaralandı
Adana'da yastık imalathanesinde yangın, 3'üncü katın penceresinden atlayan 2 işçi yaralandı

Adana'da yastık imalathanesinde çıkan yangından kurtulmak için pencereden sarkan 2 işçi kendilerini boşluğa bıraktı. Yaralanan işçiler tedaviye alınırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki 4 katlı yastık imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2'inci katta başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken burada çalışanlar kendilerini sokağa attı. Bu sırada 3'üncü katta 2 işçi mahsur kaldı. İşçilerden biri kurtulmak için pencereden sarktı, diğeri de onun ellerinden tuttu. Ancak ikisi de daha fazla dayanamayınca pencereden sarkan işçi yola düştü. Hemen ardından da onu tutan diğer işçi pencereden sarktı. İşçinin sarktığını gören vatandaşlar, ellerine geçirdikleri bir çarşafı branda gibi açtı. Bir kişi de sırtına aldığı süngeri binanın altına yetiştirmeye çalıştı ancak dumandan etkilenen işçi kendini boşluğa bıraktı. Çarşafa da denk gelmeyen işçi betona düştü. Yaralı 2 işçi çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın da kontrol altına alındı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



#Adana
#yastık imalathanesi
#yangın
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