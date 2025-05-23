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Osmaniye'de dört araç birbirine girdi: Zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de dört araç birbirine girdi: Zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar var

21:2123/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
AA
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Yaralı vatandaşlardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaralı vatandaşlardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de Kadirli-Andırın kara yolu üzerinde dört araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında, Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, Yakup Evlice idaresindeki 06 DG 8604 plakalı otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı 33 FC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı. Yusuf Ziya Bikir, kurtarılamadı.



#Kadirli
#osmaniye
#Zincirleme trafik Kazası
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