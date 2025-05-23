Osmaniye'de ahşap ev yangında kül oldu

Osmaniye Kadirli'de Dede Avluk'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Dede Avluk hafif yaralanırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.