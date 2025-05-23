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Osmaniye'de ahşap ev yangında kül oldu

Osmaniye'de ahşap ev yangında kül oldu

16:4923/05/2025, Cuma
IHA
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Yangında ev sahibi hafif yaralanırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangında ev sahibi hafif yaralanırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralanırken ev kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye Kadirli'de Dede Avluk'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Dede Avluk hafif yaralanırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



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