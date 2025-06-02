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Yerde bulduğu 40 bin TL değerindeki altını sahibine teslim etti

Yerde bulduğu 40 bin TL değerindeki altını sahibine teslim etti

16:302/06/2025, Pazartesi
IHA
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Osmaniye
Osmaniye

Osmaniye'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca yolda bulduğu yaklaşık 40 bin TL değerindeki altını sahibine teslim etti.

Osmaniye
'nin Düziçi ilçesinde İrfanlı Mahallesinde bir dershaneden çıkan lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca yol kenarından kese içerisinde piyasa değeri 40 bin TL olan 6 adet çeyrek altın buldu.


  • Koca, bulduğu altınları Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası altınların sahibi Ali Toz'a ulaştı. Emniyete gelen Toz, altınları bulan Koca'dan teslim aldı.

Altınları kurban almak için biriktirdiğini söyleyen Ali Toz, altınları bulan Kadir Koca'ya teşekkür etti.



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