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Kağıthane'de kaza yapan otomobil alev alev yandı

Kağıthane'de kaza yapan otomobil alev alev yandı

23:533/06/2025, Salı
DHA
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Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda aracın bariyerlere çarpması sonucunda motorda yangın çıkmasıyla, araç alevler içinde kaldı
Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda aracın bariyerlere çarpması sonucunda motorda yangın çıkmasıyla, araç alevler içinde kaldı

İstanbul Kağıthane'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı, yaşanan kaza sonrası aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kağıthane'de Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda kaza yapan bir otomobil alev aldı. Sürücünün yaralandığı kazada, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza saat 22.00 sıralarında Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Yaralı sürücü araçtan kendi imkanları ile çıkarken, aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araçta çıkan yangın vatandaşlar tarafından kaydedildi

Yangın cep telefonları ile kaydedildi

Aracın alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.




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