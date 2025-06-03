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Mardin'de trafo merkezinde yangın: 150 mahalle enerjisiz kaldı

Mardin'de trafo merkezinde yangın: 150 mahalle enerjisiz kaldı

23:123/06/2025, Salı
DHA
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Mardin'de aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu trafo merkezinde yangın çıktı
Mardin'de aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu trafo merkezinde yangın çıktı

Mardin'de akşam saatlerinde aşırı yüklenmeye bağlı ısınma sonucu trafo merkezinde yangın çıktı. Trafo merkezinin onarımı ve yangının kesin çıkış nedeni için çalışma başlatıldı.

Mardin'de kırsal mahalleleri besleyen trafo merkezinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 150 kırsal mahallenin enerjisi kesildi.


Kızıltepe ve Derik ilçelerine bağlı kırsal mahalleleri besleyen Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait Dikmen1 Trafo Merkezi'nde, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, trafo merkezi kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı

Trafo merkezindeki zarar nedeniyle 2 ilçeye bağlı 150 kırsal mahallenin enerjisi kesildi. Zarar gören trafo merkezinin onarımı için acil müdahale ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, yapılan ilk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




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