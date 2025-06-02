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Sinop'ta hastane acil servisinde patlama: Bir hemşire yaralandı

Sinop'ta hastane acil servisinde patlama: Bir hemşire yaralandı

00:432/06/2025, Pazartesi
AA
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Patlamanın meydana geldiği hastanenin çevresinde emniyet ekiplerince güvenlik önlemi alındı.
Patlamanın meydana geldiği hastanenin çevresinde emniyet ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Sinop'ta 20 yataklı hastanenin acil bölümünde kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir hemşire yaralandı. Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devlet hastanesinin acil servis bölümündeki patlamada bir hemşire yaralandı.

20 yataklı hastanenin acil bölümünde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kimyasal maddelerin neden olduğu değerlendirilen patlamada, serviste görevli hemşire Damla Gökçe Baş yaralandı.

İlk müdahalesi hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan Baş, daha sonra ambulansla Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Patlama dolayısıyla hastane tedbir amaçlı boşaltılırken, emniyet ekiplerince hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.



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