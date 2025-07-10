Adana'da bir tankerde 19 bin 595 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigara bulunduğu belirlenen tankeri durduran ekipler binlerce sigaraya el koydu.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tankerde 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen tankeri durdurdu.
Araçta yapılan aramada tankerin çeşitli kısımlarına gizlenmiş 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
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