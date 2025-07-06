Adana'da gölgede sıcaklık 38 derece olacak: 'Sokağa çıkmayın'

Meteorolojiden yapılan uyarıda Adana'da hava sıcaklığının saat 12 ile 15.00 arasında gölgede 38 derece olacağı bildirildi. Hava sıckalığı yüksek olduğu için yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı olanların bu saat diliminde sokağa çıkmaması gerektiği belirtildi. Sokağa çıkmaları halinde ise mutlaka yanlarında şemsiye bulundurmaları ve bol bol sıvı tüketmeleri önerildi.