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Adana'da gölgede sıcaklık 38 derece olacak: 'Sokağa çıkmayın'

Adana'da gölgede sıcaklık 38 derece olacak: 'Sokağa çıkmayın'

13:076/07/2025, Pazar
IHA
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Adana'da saat 12 ile 15.00 arasında gölgede sıcaklığın 38 derece olacağı işi olmayanların özellikle kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaması gerektiği bildirildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda Adana'da hava sıcaklığının saat 12 ile 15.00 arasında gölgede 38 derece olacağı bildirildi. Hava sıckalığı yüksek olduğu için yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı olanların bu saat diliminde sokağa çıkmaması gerektiği belirtildi. Sokağa çıkmaları halinde ise mutlaka yanlarında şemsiye bulundurmaları ve bol bol sıvı tüketmeleri önerildi.



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