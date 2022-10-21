Gündem Adanada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8i tutuklandı
ADANA

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 27 zanlının işlemleri tamamlandı. Ruhsatsız 3 tabanca, kılıç ve palanın da ele geçirildiği operasyonda 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Haber Merkezi AA
Adanada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8i tutuklandı
Arşiv.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u serbest bırakıldı.

Narkotik ekiplerince dün şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Onur Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evin yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de yolcuya ait valizde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap bulunmuştu.

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