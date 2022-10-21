Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 27 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u serbest bırakıldı.

Narkotik ekiplerince dün şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Onur Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evin yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de yolcuya ait valizde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap bulunmuştu.