Adnan Oktar'a köfte ekmek sipariş eden binbaşı görevden uzaklaştırıldı

Suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın duruşması sırasında, hükümlüler için dışarıdan köfte ekmek siparişi verdiği belirtilen Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, görevden uzaklaştırıldı. Torun hakkında, 'yasaklı maddeyi cezaevine sokmak' suçlamasıyla iddianame hazırlanırken, daha önce de Oktar suç örgütünden tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu iddia edildi.
2018 yılında çeşitli suçlamalarla tutuklanan ve yargılanan Adnan Oktar, son olarak suç örgütü liderliği, siyasi ve askeri casusluk, reşit olmayanlarla cinsel ilişki ve cinsel istismar gibi suçlardan toplam 8 bin 658 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Görevden alındı
Oktar'ı uyaran astsubayı azarlamış
Torun’un daha önce de Adnan Oktar ve suç örgütünden tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı, bir başka duruşma esnasında Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı ve bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı’na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği belirtiliyor.