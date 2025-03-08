Adnan Oktar'a köfte ekmek sipariş eden binbaşı görevden uzaklaştırıldı

2018 yılında çeşitli suçlamalarla tutuklanan ve yargılanan Adnan Oktar, son olarak suç örgütü liderliği, siyasi ve askeri casusluk, reşit olmayanlarla cinsel ilişki ve cinsel istismar gibi suçlardan toplam 8 bin 658 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Torun’un daha önce de Adnan Oktar ve suç örgütünden tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı, bir başka duruşma esnasında Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı ve bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı’na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği belirtiliyor.