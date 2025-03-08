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Adnan Oktar'a köfte ekmek sipariş eden binbaşı görevden uzaklaştırıldı

Adnan Oktar'a köfte ekmek sipariş eden binbaşı görevden uzaklaştırıldı

22:098/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Oktar örgütü mensuplarına yemek temin ettiği iddia edilen Binbaşı Fatih Torun, görevden alındı.
Oktar örgütü mensuplarına yemek temin ettiği iddia edilen Binbaşı Fatih Torun, görevden alındı.

Suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın duruşması sırasında, hükümlüler için dışarıdan köfte ekmek siparişi verdiği belirtilen Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, görevden uzaklaştırıldı. Torun hakkında, 'yasaklı maddeyi cezaevine sokmak' suçlamasıyla iddianame hazırlanırken, daha önce de Oktar suç örgütünden tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu iddia edildi.

2018 yılında çeşitli suçlamalarla tutuklanan ve yargılanan Adnan Oktar, son olarak suç örgütü liderliği, siyasi ve askeri casusluk, reşit olmayanlarla cinsel ilişki ve cinsel istismar gibi suçlardan toplam 8 bin 658 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Adnan Oktar’ın duruşması sırasında
11 hükümlü için dışarıdan köfte ekmek sipariş eden
Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı
Fatih Torun hakkında "yasaklı maddeyi cezaevine sokmak" iddiasıyla tutanak tutuldu.

Görevden alındı

Serbestiyet'ten Kaan Göktaş'ın haberine göre;
Torun, Adnan Oktar ile yakından ilişkili olduğu iddiasıyla görevden alındı.

Oktar'ı uyaran astsubayı azarlamış

Torun’un daha önce de Adnan Oktar ve suç örgütünden tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı, bir başka duruşma esnasında Oktar’ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı ve bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı’na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği belirtiliyor.






#Adnan Oktar
#Silivri
#Cezaevi
#Fatih Torun

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