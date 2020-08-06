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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar haberleri: Bahçesinde bulduğu hayvan şaşırttı

Afyonkarahisar'da bahçede bulunan hayvan şaşırttı: Yılın 7 ayı uyuyor

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde yılın 7 ayı uyuyan, fındık faresine benzerliği ile bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüldü. Ağaç yediuyurunu bulan vatandaş hayvanı bir süre besledikten sonra doğaya saldı.

Haber Merkezi İHA
Ağaç yediuyuru
Ağaç yediuyuru

Ağaç yediuyuru, Nizamettin Kapar isimli vatandaş tarafından bağ evinin bahçesinde bulundu.

Hayvanı önce fareye benzeten Kapar, ardından internette yaptığı araştırmada ağaç yediuyuru olduğunu anladı.

AA
Sinanpaşa ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Kapar sonrasında ise ağaç yediuyurunun neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu öğrenince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.


AA
Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette araştırma yaptı. Kapar, hayvanın nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördü.

Kurum yetkilileri Kapar’a hayvan yaralı değilse tekrar doğaya salınabileceğini söyleyince Kapar da bir süre hayvanı besledikten sonra doğaya bıraktı.

AA
Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildiren Kapar'dan, "hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması" istendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ağaç yediuyurunun genellikle ormanlık alanlarda yaşadığı ve yılın 7 ayını uykuda geçirebildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da bulundu: Yılın 7 ayı uyuyor nesli tehlike altında
FOTOĞRAF 7
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Tınaztepe beldesinde bağ evinde görülen hayvan, önce fareye benzetildi. Gözlerinin büyüklüğü ile gözaltındaki lekelerden dolayı hayvanın fare olmadığını düşünen bağ evi sahibi Nizamettin Kapar, internette araştırma yaptı. Kapar, hayvanın nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu gördü.
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Daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bildiren Kapar'dan, hayvanda yaralanma yoksa doğaya bırakılması istendi.
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Kapar, akşam üzeri bağ evinde piknik yaparken yanlarında bulunan bir kasadan yediuyurun kafasını çıkardığını söyledi.
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Önce fare zannettikleri hayvanın el ve ayaklarının farklı olduğunu fark ettiklerini anlatan Kapar, şunları kaydetti:
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Fazla büyük de olmayan bir canlı. Daha sonra merakla internetten araştırdık ve fare olmadığını öğrendik. Nadir görülen bir hayvanmış. Burada böyle bir hayvan görmediğimiz için ismini de bilmiyorduk. Sonra hayvanın yediuyur olduğunu öğrendik. Yediuyuru doğaya bırakacağız.
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Genellikle ağaçlarda yaşıyor<br><br> Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de nesli tehlike altında olan yediuyurların kemiriciler sınıfında yer aldığını belirtti.
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Bu hayvanların, cüsse olarak fındık faresine benzediklerini dile getiren Erişmiş, Yediuyurların 'glis glis', 'dryomys laniger' ve 'dryomys nitedula' cinsleri ülkemizde görülen türleridir. Bazı yörelerde de 'Hasancık' ve 'orman faresi' olarak bilinir. Tınaztepe beldesinde kayıt edilen hayvan da ağaç yediuyuru olarak bilinen 'dryomys nitedula'dır. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu türümüz de genellikle ormanlık alanlarda yaşarlar. Bu hayvan, yılın 7 ayını uykuda geçirebilen bir türdür. Ayrıca uyku esnasında genelde yedili gruplar halinde uyuduklarından bu ismi aldığı söylenmektedir ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'da bulundu: Yılın 7 ayı uyuyor nesli tehlike altında
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.





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