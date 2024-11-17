Ahmet Kaya'nın vefatının 24. yılı

Beyaz Türklerin çatal saldırısından sonra ülkeyi terk ederek Paris'e giden şarkıcı Ahmet Kaya, vefatının 24. yılında anılıyor. Ahmet Kaya, 1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği ödül töreninde maruz kaldığı 'çatal fırlatma' olayıyla hafızalardaki yerini koruyor. O gece Kaya, "Önümüzdeki kasetimde Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim ve Kürtçe bir klip yapacağım” dediği için bir grup tarafından protesto edildi. Şarkısını söyledikten sonra Kaya, kendisini yuhalayanlara şu ifadeleri kullandı: "Yuhalayan arkadaşlara da teşekkürler. Biz yaşamımız boyunca Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduk ama Kürt halkının realitesini kabul etmeyen insanların da kafasından inmeyeceğiz, bu böyle biline."