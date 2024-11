Gençler edebiyat ve fikir dünyasının kapılarını aralıyor

Her geçen sene projemize olan rağbet artıyor

YediHillal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, “Projemiz ilk olarak Sakarya Üniversitesi teşkilatımızın öncülüğünde 9 yıl önce başladı. Sakarya Üniversitesi teşkilatındaki kardeşlerimizin istişareleri ve emekleriyle ilk defa 2015 yılında kendi üniversitelerinde gerçekleşen projemiz ‘Okuduğun Yerde Başla’ sloganını kendine düstur olarak benimsedi. Bir ekip vesilesi ile başlayan bu yolculuk onuncu yılına doğru ilerlerken şimdi ülkemizin her yerindeki fakültelerde duyulabilir ve muhatap durumda” diyor. 2015’ten bu yana yani yaklaşık 9 senede 35 bin üniversite öğrencisinin projeye katıldığını dile getiren Paçacı, “Her geçen sene projemize olan rağbet artıyor” ifadelerini kullanıyor. “Projemizde her sene yedi yazar belirleniyor” diyen Paçacı, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bu yazarlarımızdan tek ya da alternatifli şekilde bakış açılarını yansıttıkları eserlerini seçiyoruz. Aynı yazardan alternatifli eserlerden tahlil edilecek eseri okuma grupları kendileri seçiyor. Belirlenen yazarlarımızdan üçü her sene devamlı listemizde bulunan yazarlarımız oluyor. Bu üç isim Aliya İzzetbegoviç, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç. Özellikle üniversiteli kardeşlerimizin bu üç kıymetli kalemle hep hemhal olsun istiyoruz. Kalan dört yazar ise komisyonumuzca belirleniyor. Şimdiye kadar Hasan El Benna, Anton Çehov, Cemil Meriç, Rasim Özdenören, Dostoyevski, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Antonie de Saint-Exupery, Zeynep Gazali, Savaş Barkçin ve nice yazar projemizde yer aldı. Bu sene üniversite teşkilatımız edebiyat dünyamızın değerli ismi Ahmet Hamdi Tanpınar, Filistin davasının kahramanı şehit Yahya Sinvar, halen tedrisatında olduğumuz kıymetli hocamız İhsan Süreyya Sırma, dünya edebiyatının önemli isimlerinden Amin Maalouf’u belirledi.”