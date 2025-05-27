Ahşap evin yıkım çalışmasında bir işçi göçük altında kaldı: Yaralı olarak kurtuldu

Sedat G.'ye ait 2 katlı eski ahşap evin kontrollü yıkımı için işçiler çalışma başlattı. Yıkım sırasında ikinci katta bulunan Şaban Kocatürk (45), bir anda kırılan tahtalarla birlikte alt kata düştü. Zemine düşen ve tahtaların arasında sıkışan işçi için mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.