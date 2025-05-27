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Ahşap evin yıkım çalışmasında bir işçi göçük altında kaldı: Yaralı olarak kurtuldu

Ahşap evin yıkım çalışmasında bir işçi göçük altında kaldı: Yaralı olarak kurtuldu

13:2727/05/2025, Salı
IHA
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da yıkım çalışmaları sırasında 2 katlı ahşap evin ikinci katından tahtaların kırılmasıyla düşen işçi, göçük altında kalarak yaralandı.

Sedat G.'ye ait 2 katlı eski ahşap evin kontrollü yıkımı için işçiler çalışma başlattı. Yıkım sırasında ikinci katta bulunan Şaban Kocatürk (45), bir anda kırılan tahtalarla birlikte alt kata düştü. Zemine düşen ve tahtaların arasında sıkışan işçi için mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Göçük altında kalan işçi, çalışma arkadaşlarının da yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kocatürk, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







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