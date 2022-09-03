Aileler İstanbul’da LGBT dayatmasına karşı yürüyecek: 150 STK bir araya geldi

LGBT'ye karşı büyük bir mücadele veren, gençlerin ve çocukların bu tuzaktan korunması için çaba sarf eden Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, sosyal medya hesabından yürüyüş çağrısında bulundu.

Çelik, 27 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda ''Türkiye’de de tıpkı Belgrad’da olduğu gibi LGBT karşıtı, neslin devamı ve aile temalı bir yürüyüş düzenlense; özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde. Siz ve aileniz bu yürüyüşe katılarak destek verir misiniz?'' diyerek sordu.

Türkiye’de de tıpkı Belgrad’da olduğu gibi LGBT karşıtı, neslin devamı ve aile temalı bir yürüyüş düzenlense; özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde… Siz ve aileniz bu yürüyüşe katılarak destek verir misiniz? REKLAM August 27, 2022

Büyük Aile Yürüyüşü'nün zamanı geldi diyerek bugün bir paylaşımda bulunan Çelik, ''BÜYÜK AİLE YÜRÜYÜŞÜ’nün zamanı geldi. 18 Eylül Pazar günü 150 sivil toplum kuruluşunun katılım ve desteği ile İstanbul’da, ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz'' açıklamasında bulundu.



Geçen hafta sormuştum; BÜYÜK AİLE YÜRÜYÜŞÜ’nün zamanı geldi. 150 sivil toplum kuruluşunun katılım ve desteği ile İstanbul’da, ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz.



🗓 18 Eylül Pazar

⏰ 14.30



Kimler katılacak? https://t.co/rlwdHq6AlZ pic.twitter.com/zs5TLPkG6i — Ersin Çelik (@ersinceliq) September 3, 2022

Bir çok yayın kuruluşu çağrıya cevap verdi

Bir çok yayın kuruluşu Çelik'in yürüyüş çağrısına cevap vererek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

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Gazeteci Ersin Çelik, 150 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 18 Eylül'de İstanbul Saraçhane'de LGBT'ye karşı düzenlenen yürüyüş için çağrıda bulundu:



Ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz. pic.twitter.com/2Lk0lEjkoR — Gündeme Dair Her Şey (@gundemedairhs) September 3, 2022

Gazeteci Ersin Çelik, 150 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 18 Eylül'de İstanbul Saraçhane'de LGBT'ye karşı düzenlenen yürüyüş için çağrıda bulundu:



Ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz. pic.twitter.com/Vpn5ONpkCR — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) September 3, 2022