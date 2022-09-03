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POLİTİKA

Aileler İstanbul’da LGBT dayatmasına karşı yürüyecek: 150 STK bir araya geldi

Sivil toplum kuruluşları ve aileler, LGBT örgütlerinin eşcinsellik dayatmasına karşı yürüyüş yapacak. Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik paylaştığı videoda, 150 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 18 Eylül’de İstanbul Saraçhane’den toplanacak ailelerin Beyazıt Meydanı’na yürüyeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aileler İstanbul’da LGBT dayatmasına karşı yürüyecek: 150 STK bir araya geldi
Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik.

LGBT'ye karşı büyük bir mücadele veren, gençlerin ve çocukların bu tuzaktan korunması için çaba sarf eden Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, sosyal medya hesabından yürüyüş çağrısında bulundu.

Çelik, 27 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda ''Türkiye’de de tıpkı Belgrad’da olduğu gibi LGBT karşıtı, neslin devamı ve aile temalı bir yürüyüş düzenlense; özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde. Siz ve aileniz bu yürüyüşe katılarak destek verir misiniz?'' diyerek sordu.

Büyük Aile Yürüyüşü'nün zamanı geldi diyerek bugün bir paylaşımda bulunan Çelik, ''BÜYÜK AİLE YÜRÜYÜŞÜ’nün zamanı geldi. 18 Eylül Pazar günü 150 sivil toplum kuruluşunun katılım ve desteği ile İstanbul’da, ailelerle Saraçhane’de buluşacak ve çocuklarımızın LGBT dayatmasından korunması için Beyazıt’a yürüyeceğiz'' açıklamasında bulundu.

Bir çok yayın kuruluşu çağrıya cevap verdi

Bir çok yayın kuruluşu Çelik'in yürüyüş çağrısına cevap vererek, sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

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