AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan ‘27 Nisan’ mesajı: Bildiri metni buruşturup atıldı

"Siyasi tarihimizde, milletin hukukunu korumak üzere milletten yetki alarak görev üstlenmiş kadroların dağınıklığı ve dirençsizliği nedeniyle maalesef millet iradesi devre dışı kalmış, koruyup kollama gerekçesiyle yapılan darbeler yüzünden millet her alanda büyük kayıplara düçar hale getirilmiştir. Demokrasiyi hazmedemeyen vesayetçi unsurları, 27 Nisan e-muhtırası ile de doğrudan millet iradesini ve gücünü milletten alan AK Parti hükümetini hedef almıştır. Bu girişim, her şeyden önce milletimizin hukukunu ve iradesini yok sayan antidemokratik bir girişim olarak tarihe geçmiştir.