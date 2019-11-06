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POLİTİKA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Arınç’ın yerinde olsam YİK’ten istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Arınç’ın yerinde olsam YİK’ten istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kayyum ve KHK tartışmasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın açıklamalarını eleştirerek “Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TVNET'te İç Hatlar programına konuk oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TVNET'te İç Hatlar programına konuk oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TVNET televizyonunda gazeteci Ersin Çelik’in sunduğu İç Hatlar programında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç’ın açıklamalarını eleştirdi. KHK ve kayyum uygulamalarının doğru olduğunun altını çizen Turan, belli görevlerde olan kişilerin ekranlarda şahsi kanaat açıklamasını doğru bulmadığını belirti. Turan’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şahsi kanaat toplantılarda ifade edilir ekranlarda değil. Sayın Arınç’ın kurullarda bunu söyleme hakkı var bırak kurul üyeliğini bırak gel televizyonda tartış lafım yok. Ama siz KHK feci derseniz bu KHK’ya imza atan Erdoğan’a feci söylemiş olursunuz. Bu doğru olmaz.

Siyasal tartışma bir tarafa psikolojik tartışma bir tarafa ben KHK derken bir gazi ve şehit evinde psikolojik üzüntü olacaksa bundan hicap duyarım.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Arınç’ın yerinde olsam YİK’ten istifa ederdim
OYNAT 01:07
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Arınç’ın yerinde olsam YİK’ten istifa ederdim
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TVNET kanalında Ersin Çelik'in sunduğu İç Hatlar programına konuk oldu. Turan 'Sayın Erdoğan'ın esefle karşılamasından sonra Arınç'ın yerinde ben olsaydım istifa ederdim' dedi.


Arınç'ın yerinde olsam istifa ederdim

Ben o yazıyı okurken Arınç da bizlerin de ders alacağı ifadeler vardı. Ama keşke o tartışmalardan sonra olmasaydı tartışmalar olmadan olsaydı olurdu. Ben Arınç’ın yerinde olsam o toplantıya gidemezdim. Net istifa ederdim. Madem şahsi açıklamalar yapıyoruz. Sayın Erdoğan’ın esefle karşılamasından sonra o toplantıya gitmezdim.

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