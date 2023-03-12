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AK Parti seçmenine ‘cahil’ diyen Evrensel yazarı gelen tepkiler üzerine geri adım attı

Muhalif yayınların başında gelen Evrensel’in köşe yazarı Ayşen Şahin, kaleme aldığı köşe yazısını sosyal medya hesabından paylaşırken AK Parti seçmenine hakaret etti. “Konfor alanından çıkıyoruz, cahille sohbeti yeniden açıyoruz, ortaya cesaretle, teke tekte taktiksel konuşuyoruz” ifadelerini kullanan Şahin, seçime kadar muhalefetin AK Parti seçmeninin yanında gibi görünmesi gerektiği mesajını verdi. Vatandaşlara ‘cahil’ diyerek hakaret eden Şahin, gelen tepkiler üzerine mesajını sildi.

12:23 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ayşen Şahin

Ayşen Şahin

Türkiye, 2023 seçimlerine gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kesin kararla, seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Heyecanla beklenen seçim tarihine 63 gün gibi bir süre kalırken, Türk siyaseti hararetli günlerden geçiyor.

Paylaşımını sildi

Seçime sayılı günler kala, muhalif isimlerin çirkin yüzü bir bir ortaya seriliyor. On olarak Evrensel yazarı Ayşen Şahin ‘İyimserlik için çok kısa, kötümserlik için çok uzun: 14 Mayıs” başlıklı yazısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tweet’e de “Konfor alanından çıkıyoruz, cahille sohbeti yeniden açıyoruz, ortaya cesaretle, teke tekte taktiksel konuşuyoruz” notunu düştü. AK Parti seçmenine alenen ‘cahil’ diyen Şahin, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.



#Ayşen Şahin
#Evrensel
#AK Parti
1 saat önce
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AK Parti seçmenine ‘cahil’ diyen Evrensel yazarı gelen tepkiler üzerine geri adım attı
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