AK Parti seçmenine ‘cahil’ diyen Evrensel yazarı gelen tepkiler üzerine geri adım attı

Seçime sayılı günler kala, muhalif isimlerin çirkin yüzü bir bir ortaya seriliyor. On olarak Evrensel yazarı Ayşen Şahin ‘İyimserlik için çok kısa, kötümserlik için çok uzun: 14 Mayıs” başlıklı yazısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tweet’e de “Konfor alanından çıkıyoruz, cahille sohbeti yeniden açıyoruz, ortaya cesaretle, teke tekte taktiksel konuşuyoruz” notunu düştü. AK Parti seçmenine alenen ‘cahil’ diyen Şahin, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.