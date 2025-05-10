AK Parti Sözcüsü Çelik: Pakistan-Hindistan ateşkesi memnuniyet verici

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Kararı, 'çok memnuniyet verici' olarak değerlendiren Çelik, "Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır." dedi.

"Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır"

Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir.

Cumhurbaşkanımız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır.

Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye’nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır."

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