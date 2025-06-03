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AK Parti yeni anayasa komisyonu toplanıyor: Tarih belli oldu

AK Parti yeni anayasa komisyonu toplanıyor: Tarih belli oldu

13:013/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki 11 kişilik yeni anayasa komisyonunun ilk toplantısının, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki 11 kişilik yeni anayasa komisyonunun ilk toplantısının, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan 11 kişilik yeni anayasa komisyonunun ilk toplantısının, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanıyor.

Yeni anayasa çalışmaları için komisyon kurulması kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında alındı.


AK Parti yeni anayasa komisyonu toplantı tarihi belli oldu


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yer alıyor.


Komisyonun ilk toplantısının, yarın (4 Haziran 2025) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması, bu toplantıda komisyonun çalışma usulüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.


Komisyon, yeni anayasaya ilişkin kapsamlı çalışmalarını ise bayram sonrasındaki süreçte gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edebileceği belirtiliyor.


"Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır"


AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesi'nde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.


Bu başlıkta, yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın, 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları "yüksek standartlı demokrasi", "güvenceli özgürlükler" ve "hukukun üstünlüğü" diye sıralanmıştı.



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