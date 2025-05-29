Yeni anayasa için sıfırdan yeni metin

AK Parti’de yeni anayasa için mesai yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz” diye açıkladığı çalışmanın ayrıntıları belli oldu. Buna göre komisyon kurulmasına yönelik karar AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı. Komisyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat başkanlık edecek ve zaman zaman toplantılara da katılacak.

İŞTE KOMİSYONUN KADROSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun yer alacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın katılmadığı toplantılarda ekibe Cevdet Yılmaz veya AK Parti Siyasi ve Hayati Yazıcı başkanlık edecek.

AKADEMİSYENLERE AKTİF GÖREV

Çalışmalar doğrudan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni esas alan bir çerçevede hazırlanacak. Bu nedenle geçmişte yapılan 128 maddelik taslak çalışma sadece referans niteliğinde ele alınacak. Hazırlık süreci sadece siyasi aktörlerle sınırlı kalmayacak. Anayasa yazım sürecinde akademik katkıyı artırmak amacıyla, konunun uzmanı hukukçulardan ve anayasa profesörlerinden oluşan bir çalışma grubu da oluşturulacak. Bu akademisyen grubunun teknik dilin sadeleştirilmesi, toplumsal uzlaşının artırılması ve uluslararası hukukla uyumlu bir metin hazırlanması gibi konularda aktif görev alması bekleniyor.

TAKVİM İLERLEYEN GÜNLERDE

Yeni anayasanın demokratik temsili güçlendirmesi, temel hak ve özgürlükleri çağın gereklerine uygun biçimde yeniden tanımlaması ve devlet yapısını daha işlevsel hale getirmesi hedefleniyor. Çalışmaların ne kadar süreceği ve hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceği ise ilerleyen günlerde netleşecek. Gerçekleştirilecek toplantılar kapsamında da ortaya çıkan taslak sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP ile de temasa geçilecek.











