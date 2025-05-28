Bu milleti darbe anayasası utancından kurtaracağız

“Terörsüz Türkiye” çalışmalarında, kritik bir eşiği daha suhuletle aştıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla, yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Öncelikle, nazaran daha hassas daha narin, provokasyona daha açık bu aşamanın da inşallah kazasız, belasız tamamlanacağına inanıyoruz. Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak, Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler ve diplomasi alanlarında büyük bir şahlanış yaşayacağını çok net görebiliyoruz. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda, sadece bir zümre veya kesim değil, inşallah 86 milyonun tamamı kazanacak.”