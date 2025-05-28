Bu milleti darbe anayasası utancından kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milli iradenin egemenliğini perçinlediysek, inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız” dedi.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 65’inci yıl dönümü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. Yıllardan beri Türk milletini hor ve hakir gören mütegallibe, Menderes hükümetleriyle birlikte milletin evlatlarının ayağına ayakkabı giymesini, temel hak ve özgürlüklerden istifade etmesini içine sindirememiştir.”
27 MAYIS’IN TAŞLARINI CHP DÖŞEDİ
“Mütegallibenin siyasetteki temsilcisiyse tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de CHP’den başkası değildir. 27 Mayıs’a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, üniversite gençliğini kışkırtarak, toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP’dir. ‘Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır’ diyerek darbeden yalnızca bir ay önce müdahaleye davetiye çıkaran dönemin CHP Genel Başkanı’dır.”
PARANTEZİ KAPATTIK
12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, ‘Bin yıl sürecek’ denilen 28 Şubat postmodern müdahalesi karşısında dik durarak, yırtıp attığımız 27 Nisan bildirisi, sokak terörü üzerinden yapılmak istenen Gezi kalkışması, 17/25 Aralık emniyet-yargı darbe teşebbüsü, son olarak 253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz ihaneti, bunlar ve daha nicesi, aynı zihniyetin farklı tezahürleriydi. Devir ve aktörler değişse de milleti mümeyyiz ve muteber görmeyen kibirli anlayış hiç değişmedi. Neredeyse her 10 yılda bir tekerrür eden bu fasit daireye 15 Temmuz gecesi milletimizin desteği ve direnişiyle hamdolsun biz son verdik. 27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan milli irade destanıyla bir daha açılmamak üzere biz kapattık.
10 HUKUKÇU GÖREVLENDİRDİM
Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle milli iradenin egemenliğini perçinlediysek, nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Yapılan değişikliklerle, ayıplarından geniş ölçüde arındırılan 1982 Anayasası, maalesef hala darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa, bu tortulardan ebeden temizlenme, üzerimizdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacaktır. Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine de vesile olacak yeni anayasayı, evrensel ölçüleri yansıtan eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin ve demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız. Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. Cumhur İttifakı olarak, inşallah bu defa Meclis’teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz.
Terörsüz Türkiye ile şahlanış yaşanacak
- “Terörsüz Türkiye” çalışmalarında, kritik bir eşiği daha suhuletle aştıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla, yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Öncelikle, nazaran daha hassas daha narin, provokasyona daha açık bu aşamanın da inşallah kazasız, belasız tamamlanacağına inanıyoruz. Cumhur İttifakı’nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak, Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler ve diplomasi alanlarında büyük bir şahlanış yaşayacağını çok net görebiliyoruz. Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda, sadece bir zümre veya kesim değil, inşallah 86 milyonun tamamı kazanacak.”
Yüzer üretim platformu Osman Gazi
- Yüzer üretim platformu hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: “Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye’ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi’yi inşallah Dolmabahçe’den Filyos’a uğurlayacağız. Platform 2026’da Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başlayacak. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkartacak. Osman Gazi’nin devreye girmesiyle 2026’da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız.”
Özel makamın hakkını veremedi
- Belediye düzenlemesine değinen Erdoğan, “Birçok belediyede tali harcamalar, asli ihtiyaçların önüne geçmiştir. Açık net söylüyorum: Personel giderleri bütçenin yüzde 30’unu aşamaz, aşmamalıdır ama bunlarda böyle bir hesap yok. Böyle bir hatayı bizim arkadaşlarımız da yapsa tavrımız yine değişmez. Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir ve olamaz” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştiren Erdoğan, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi şeklen mevcuttur ancak ruhen ve fiilen münhaldır. Özel ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Ülkesini ona buna şikâyet etmesini Türkiye’nin anamuhalefet liderine yakıştıramıyorum. Temennimiz Özel’in bir önce titreyip kendine gelmesidir” diye konuştu.