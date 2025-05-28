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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni anayasa için görevlendirdim' demişti: 10 isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni anayasa için görevlendirdim' demişti: 10 isim belli oldu

11:5128/05/2025, Çarşamba
AA
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AK Parti'nin yeni anayasa için kurduğu komisyonun çalışma detayları ortaya çıktı.
AK Parti'nin yeni anayasa için kurduğu komisyonun çalışma detayları ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonun üyeleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında yürütülecek çalışmaların yaz boyunca süreceği öğrenildi. Komisyon, Türkiye’nin yeni anayasa süreci için yol haritasını şekillendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda,
"10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla da inşallah yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz"
açıklamasında bulunmuştu.

Karar MKYK toplantısında alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Anayasa komisyonunda yer alan isimler

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda,
  • AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş,
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz,
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
  • AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,
  • AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Çalışmalar yaz boyu sürecek

Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

"Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesinde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.

Bu başlıkta yeni anayasaya ilişkin,
"Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır"
ifadelerine yer verilmişti.

Yeni anayasanın 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları, yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğü diye sıralanmıştı.



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