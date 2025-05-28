Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni anayasa için görevlendirdim' demişti: 10 isim belli oldu

"Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır"