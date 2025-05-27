Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Darbe anayasasından bu milleti kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur" ifadelerini kullandı. "Adım adım enerji bağımsızlığına yürüyoruz" diyen Erdoğan yeni müjdeyi duyurdu. Üç futbol sahası büyüklüğündeki Yüzer Enerji Üretim Platformunun adı 'Osman Gazi' olarak belirlendi. Platform, 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda üretime başlayacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasına, geçtiğimiz günlerde vefat eden AK Parti Genel Merkezi Garaj Amiri Aydemir Teber'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek başladı.
Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin bir diğer özelliğinin, demokrasi ve kalkınma atılımlarının kesintiye uğratılması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle milletin tek parti döneminde maruz kaldığı zulüm ve sefalet, önemli ölçüde sona ermiş, sosyal adalet ve siyasi eşitliğin sağlanmasına yönelik ciddi adımlar atılmıştır. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okullarını ve Kur'an kurslarını açan, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize dönük faşizan uygulamaları rafa kaldıran Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır. Yıllardan beri Türk milletini hor ve hakir gören mütegallibe, Menderes hükümetleriyle birlikte milletin evlatlarının ayağına ayakkabı giymesini, temel hak ve özgürlüklerden istifade etmesini içine sindirememiştir. Mütegallibenin siyasetteki temsilcisiyse tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de CHP'den başkası değildir.
"27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir"
27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, üniversite gençliğini kışkırtarak, toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir. 'Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır' diyerek darbeden yalnızca bir ay önce müdahaleye davetiye çıkaran dönemin CHP Genel Başkanı'dır. Şu noktaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum, 27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur. Asıl darbe, 'Yeter söz milletindir' ifadesinde anlamını bulan ruha, iradeye, cesarete indirilmiştir."
"Menderes'in akıbetiyle uyarılması asla tesadüf değildir"
Bunun da en büyük sebebinin, siyaseti mütegallibe yerine sadece millet için, millete hizmet için, halkın rızasını kazanmak için yapmaları olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: