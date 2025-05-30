Yeni anayasa millete verdiğimiz söz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok" dedi. Erdoğan, muhalefetin ‘Şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor’ ithamlarına "Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasayla ilgili “Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan’ın Laçın şehrindeki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
BUNDAN GERİ ADIM YOK
Bir basın mensubunun, “Yeni anayasa çalışmaları için hukukçulardan oluşan bir ekip kurdunuz. Bu ekip nasıl çalışacak, bir takvim var mı?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok. Bu sözü sadece biz vermedik. Nice konuşanlar oldu ve hepsi ‘sivil anayasa, sivil anayasa’ dediler. Seçim meydanlarında hemen hemen bütün partiler ve liderler milletimize hep yeni anayasa vadetti. Peki gelinen bir nokta var mı? Yok. Çünkü sözü veriyorlar ama attıkları bir adım yok. Biz bu konuda somut adımlar attığımız gibi hazırlıklarımızı da yaptık. Bu hazırlıklar yeni anayasa konusunda bir altyapı oluşturdu. Görevlendirdiğimiz ekip inşallah çok titiz bir çalışma yapacak.
UZLAŞMACI OLURSA CHP İLE DE ÇALIŞIRIZ
‘ŞAHSI İÇİN İSTİYOR’ LAFI BİR TUZAK
MAKAM VEYA ÜNVAN DERDİMİZ HİÇ OLMADI
LAVROV’UN AÇIKLAMASI HAFİFE ALINMAMALI
Rusya-Ukrayna Savaşı yalnızca iki ülke arasında değil, küresel aktörlerin de dahil olduğu çok katmanlı bir krize dönüştü. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Rusya’daydı. Moskova’da yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açıklama yaptı. Lavrov, ‘Rusya ve Ukrayna arasında ikinci tur görüşmelerin İstanbul’da yapılmasını istediklerini’ söyledi. Bu sayede İstanbul Barışı Süreci inşallah yeniden başlayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un bu açıklaması hafife alınmamalı.
SDG oyalamaya çalışıyor
- “Suriye Demokratik Güçleri (SDG)-Şam ilişkilerinde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:“Suriye’nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı ve milli birliğinin mutlaka korunması lazım. Varılan mutabakatı olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Ama görüyoruz ki SDG hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart. Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz. Aslolan sözlerin mutabakattaki takvime uygun şekilde hayata geçirilmesidir. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile görüşmelerimiz bu yönde oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun sorun, sıkıntı görünmüyor. Gelişmeler güzel, olumlu istikamette devam ediyor. Arkadaşlarımızın Suriye ile görüşmeleri de devam ediyor. Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Milletimizi rahatsız edecek bir pazarlığın içinde asla olmayız.”
Enerjide yeni müjdeler vereceğiz
- Kamuoyuyla paylaşılan 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle ilgili müjdenin anımsatılıp enerji faaliyetlerindeki çalışmalara dair son durumun sorulması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:“Enerji alanında elde ettiğimiz her başarı sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir kazanımdır. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin enerjide düştükleri durumu gördük, çok kötü. Bu duruma düşmemek için doğal gaz gibi stratejik kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Ayrıca, bu keşifler sayesinde Türkiye, bölgesindeki enerji oyun kurucularından biri haline geliyor. Enerji geçiş hatlarının da merkezinde yer alan ülkemiz, doğal gaz üretimimizin artmasıyla sadece geçiş rotası değil, fiyatlandırmanın, depolamanın ve ticaretin yapıldığı bir merkez haline de gelecektir. Türkiye’yi enerji alanında tarihi müjdelerle tanıştıran bir iktidar olarak yeni müjdelerimiz olacak. Vakti zamanı ve sırası geldikçe bu stratejik alanla ilgili müjdelerimizi milletimizle paylaşacağız.”
İran’dan Zengezur’a destek bekliyoruz
- Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan barışı hatırlatılarak, sürecin ve Zengezur Koridoru’nun hangi aşamada olduğu, İran’ın bu aşamada buraya bir bariyerinin olup olmadığına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle cevap verdi:“Zengezur Geçişi, Azerbaycan için yalnızca Nahçıvan ile kara bağlantısı değil, aynı zamanda Türkiye üzerinden Türk dünyasına uzanan yeni bir entegrasyon hattıdır. Bu geçişin kısa sürede açılması, Kafkasya’daki ulaşım ve enerji altyapısını da güçlendirecektir. Komşumuz İran’ın da bölgemizde huzura, barışa, kalkınmaya hizmet edecek bu adımlara destek vermesini bekliyoruz. Bu ‘kazan-kazan’ ikliminden onların da faydalanmasını, doğrusu isteriz. Atılan her adım, açılan her kapı, koridor, ekonomik kazanç sağlayacağı gibi, zamanla ülkeleri birbirine daha çok yakınlaştıracaktır.”