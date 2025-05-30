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Yeni anayasa millete verdiğimiz söz

Yeni anayasa millete verdiğimiz söz

04:0030/05/2025, пятница
G: 30/05/2025, пятница
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunarak, aralarında TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın da olduğu gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunarak, aralarında TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın da olduğu gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok" dedi. Erdoğan, muhalefetin ‘Şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor’ ithamlarına "Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni anayasayla ilgili “Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 28 Mayıs Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gittiği Azerbaycan’ın Laçın şehrindeki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

BUNDAN GERİ ADIM YOK

Bir basın mensubunun, “Yeni anayasa çalışmaları için hukukçulardan oluşan bir ekip kurdunuz. Bu ekip nasıl çalışacak, bir takvim var mı?” sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok. Bu sözü sadece biz vermedik. Nice konuşanlar oldu ve hepsi ‘sivil anayasa, sivil anayasa’ dediler. Seçim meydanlarında hemen hemen bütün partiler ve liderler milletimize hep yeni anayasa vadetti. Peki gelinen bir nokta var mı? Yok. Çünkü sözü veriyorlar ama attıkları bir adım yok. Biz bu konuda somut adımlar attığımız gibi hazırlıklarımızı da yaptık. Bu hazırlıklar yeni anayasa konusunda bir altyapı oluşturdu. Görevlendirdiğimiz ekip inşallah çok titiz bir çalışma yapacak.

UZLAŞMACI OLURSA CHP İLE DE ÇALIŞIRIZ

Yeni anayasa çalışmaları konusunda 11 kişiyi görevlendirdiğini anımsatan Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde inşallah bu çalışmaları başlatacaklar. Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz” dedi. Mevcut Anayasa’nın dilinin de problemli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
“Biz bu tür problemleri olan bir anayasa değil, bunlardan arındırılmış sade, anlaşılır, uygulamaya dönük bir anayasa hazırlayalım istiyoruz. Bu hukukçu arkadaşlarımız, mesela Serap Yazıcı Özbudun hocamız gibi isimler zaten anayasa üzerinde çalışması olan kişiler. Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütelim istiyoruz. Diyoruz ki ‘Gelin millete verdiğimiz sözü beraberce yerine getirelim.’ Çünkü anayasa, bir partinin değil, milletin tamamını kapsayan bir toplumsal sözleşme niteliğindedir. Bu yüzden en geniş mutabakatı burada arıyoruz. Eğer CHP de burada uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyarsa biz onlarla niye çalışmayalım, çalışırız. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım söz konusu değil.”

‘ŞAHSI İÇİN İSTİYOR’ LAFI BİR TUZAK

Erdoğan, kendisinin yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamaları ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu konudaki değerlendirmelerinin anımsatılması üzerine, şunları söyledi:
“Burada söylediğimiz şu; bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil. Bunu bir defa önceden açıklayayım. Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz. Bizim derdimiz var. Muhalefet ise bizi sürekli ‘Şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor’ şeklinde itham ediyor. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım.”

MAKAM VEYA ÜNVAN DERDİMİZ HİÇ OLMADI

“Bizim derdimiz makam odaları, koltuklar, unvanlar hiç olmadı.”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Bizim bir tek amacımız var, o da aziz milletimize hak ettiği hizmeti vermek, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek. Girdiğimiz her yarışa sadece milletimize güvenerek girdik. Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz. İstikametimizi onların çizdiği rota üzerinde şekillendireceğiz. Sayın Bahçeli’nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum. Sayın Bahçeli tecrübesiyle, birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Kendisi Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için çok kıymetli bir duruş sergilemiştir. İttifakımız sadece seçim kazanmaya yönelik değil, Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye dönük bir devlet vizyonudur. Cumhur İttifakı’nın temelinde karşılıklı güven, istikrar arzusu ve milli konularda ortak duruş yer almaktadır. Yolumuza bu şekilde güçlenerek devam ediyoruz.”

LAVROV’UN AÇIKLAMASI HAFİFE ALINMAMALI

Bir gazetecinin, “
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başından bu yana Türkiye, kalıcı ateşkesin sağlanması noktasında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Barış ne kadar uzak?
” sorusu üzerine
Erdoğan, şunları kaydetti:
Rusya-Ukrayna Savaşı yalnızca iki ülke arasında değil, küresel aktörlerin de dahil olduğu çok katmanlı bir krize dönüştü. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Rusya’daydı. Moskova’da yaptığı görüşmeler neticesinde bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açıklama yaptı. Lavrov, ‘Rusya ve Ukrayna arasında ikinci tur görüşmelerin İstanbul’da yapılmasını istediklerini’ söyledi. Bu sayede İstanbul Barışı Süreci inşallah yeniden başlayacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un bu açıklaması hafife alınmamalı.

SDG oyalamaya çalışıyor

  • “Suriye Demokratik Güçleri (SDG)-Şam ilişkilerinde gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:
    “Suriye’nin toprak bütünlüğü, üniter yapısı ve milli birliğinin mutlaka korunması lazım. Varılan mutabakatı olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik. Ama görüyoruz ki SDG hala oyalama taktiklerine devam ediyor. Bundan vazgeçmeleri şart. Alınan kararların uygulamasını çok yakından takip ediyoruz. Aslolan sözlerin mutabakattaki takvime uygun şekilde hayata geçirilmesidir. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile görüşmelerimiz bu yönde oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun sorun, sıkıntı görünmüyor. Gelişmeler güzel, olumlu istikamette devam ediyor. Arkadaşlarımızın Suriye ile görüşmeleri de devam ediyor. Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Milletimizi rahatsız edecek bir pazarlığın içinde asla olmayız.”
Erdoğan, yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi’yi Dolmabahçe’den el sallayarak Karadeniz’e uğurladı. Sonrasında tekneyle denize açılarak platformu yakından inceleyen Erdoğan, geminin kaptanıyla telsiz aracılığıyla sohbet etti. Platform kaptanının, “Cumhurbaşkanım çok teşekkür ederiz, onur verdiniz” demesi üzerine Erdoğan, “Fakat çok ağır gidiyorsunuz, biraz hızlandırın” ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra “Yolunuz açık olsun, Sakarya’da ol bol doğal gazlar bekliyoruz” dedi.

Enerjide yeni müjdeler vereceğiz

  • Kamuoyuyla paylaşılan 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle ilgili müjdenin anımsatılıp enerji faaliyetlerindeki çalışmalara dair son durumun sorulması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:
    “Enerji alanında elde ettiğimiz her başarı sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir kazanımdır. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin enerjide düştükleri durumu gördük, çok kötü. Bu duruma düşmemek için doğal gaz gibi stratejik kaynaklarda dışa bağımlılığın azaltılması hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Ayrıca, bu keşifler sayesinde Türkiye, bölgesindeki enerji oyun kurucularından biri haline geliyor. Enerji geçiş hatlarının da merkezinde yer alan ülkemiz, doğal gaz üretimimizin artmasıyla sadece geçiş rotası değil, fiyatlandırmanın, depolamanın ve ticaretin yapıldığı bir merkez haline de gelecektir. Türkiye’yi enerji alanında tarihi müjdelerle tanıştıran bir iktidar olarak yeni müjdelerimiz olacak. Vakti zamanı ve sırası geldikçe bu stratejik alanla ilgili müjdelerimizi milletimizle paylaşacağız.”

İran’dan Zengezur’a destek bekliyoruz

  • Kafkasya’da Azerbaycan-Ermenistan barışı hatırlatılarak, sürecin ve Zengezur Koridoru’nun hangi aşamada olduğu, İran’ın bu aşamada buraya bir bariyerinin olup olmadığına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle cevap verdi:
    “Zengezur Geçişi, Azerbaycan için yalnızca Nahçıvan ile kara bağlantısı değil, aynı zamanda Türkiye üzerinden Türk dünyasına uzanan yeni bir entegrasyon hattıdır. Bu geçişin kısa sürede açılması, Kafkasya’daki ulaşım ve enerji altyapısını da güçlendirecektir. Komşumuz İran’ın da bölgemizde huzura, barışa, kalkınmaya hizmet edecek bu adımlara destek vermesini bekliyoruz. Bu ‘kazan-kazan’ ikliminden onların da faydalanmasını, doğrusu isteriz. Atılan her adım, açılan her kapı, koridor, ekonomik kazanç sağlayacağı gibi, zamanla ülkeleri birbirine daha çok yakınlaştıracaktır.”


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