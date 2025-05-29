Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

İstanbul’un fethinin 572. yılı kapsamında Beykoz Millet Bahçesi’nde anlamlı bir tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, dört yeni millet bahçesinin açılışı yapılacak. Erdoğan’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek. Tören, spor dünyasını da bir araya getirecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile birlikte dört büyük kulübün başkanları ve eski futbolcuların da katılması, programa ayrı bir renk katacak.