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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek

Tuba Fıçıcı
11:4329/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni”ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni”ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.

İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’daki dört yeni millet bahçesinin açılışını yapacak. Beykoz Millet Bahçesi’nde düzenlenecek törende, spor camiasından da yoğun katılım bekleniyor. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Ali Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın yanı sıra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu gibi eski futbolcular da katılacak.

İstanbul’un fethinin 572. yılı kapsamında Beykoz Millet Bahçesi’nde anlamlı bir tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, dört yeni millet bahçesinin açılışı yapılacak. Erdoğan’a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik edecek. Tören, spor dünyasını da bir araya getirecek. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile birlikte dört büyük kulübün başkanları ve eski futbolcuların da katılması, programa ayrı bir renk katacak.


FETHİN 572. YIL DÖNÜMÜ'NDE 4 YENİ MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek.


Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Ali Özbek, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın yanı sıra çok sayıda kulüp başkanı ile Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu gibi eski futbolcular da katılacak.



SPOR KULÜPLERİ BAŞKANLARI VE ESKİ FUTBOLCULAR DA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, bugün Beykoz Millet Bahçesi’nde “İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni" düzenlenecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte İstanbul’un 4 yeni millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek. Törene, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un da aralarında olduğu çok sayıda kulüp başkanı ile eski futbolcular da katılacak.


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