Yeni Anayasa yolculuğu Külliye’de başlıyor: Hükümet, meclis, akademi masada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Anayasa komisyonu hakkında konuştu.

Geniş bir istişare zemininde çalışacak

Cevdet Yılmaz, “Anayasa Komisyonu, kapalı bir yapıda değil; geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak; mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak” ifadelerini kullandı.

Fayda esaslı yöntemler tercih edilecek

Yılmaz, “Komisyon, sürece siyasi ve hukuki düzeyde nezaret edecek; genel çerçeveyi belirlerken farklı uzmanlık alanlarından da katkı alacak. Bu kapsamda çalıştaylar da gündemimizde. Hangi yöntem faydalı olacaksa o tercih edilecek; bu konuda bir sınırlamamız yok” şeklinde konuştu.





Tüm partilerin ortak sorumluluğu var

Yılmaz şöyle devam etti:

“Bu komisyon dikkat ederseniz parti idaresinin, meclisin ve hükümetin temsil edildiği bir yapı şeklinde oluşturulmuş durumda. Hükümeti temsilen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülecek çalışmalar. Dolayısıyla da komisyon; hükümet, grup ve partinin bir çatısı gibi düşünülebilir. Bu, elbette diğer paydaşların sürece katkı vermeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu, tek bir partinin tek başına yürütebileceği bir süreç değil. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortaya ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz”

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda yer alan isimler

Anayasa komisyonunda yer alan isimler şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda,

AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş,

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler,

AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu





AK Parti yeni anayasa komisyonu yarın toplanıyor

Komisyonun ilk toplantısının, yarın (4 Haziran 2025) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması, bu toplantıda komisyonun çalışma usulüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.





Komisyon, yeni anayasaya ilişkin kapsamlı çalışmalarını ise bayram sonrasındaki süreçte gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edebileceği belirtiliyor.





"Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır"

AK Parti, yeni anayasa konusundaki kararlılığını, 2023 Seçim Beyannamesi'nde "Türkiye Yüzyılı'na Yeni Anayasa" başlığı altındaki değerlendirmeleriyle ortaya koymuştu.





Bu başlıkta, yeni anayasaya ilişkin, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." ifadelerine yer verilmişti.





Yeni anayasanın, 20 yılın demokratik kazanımlarını koruyacak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en güçlü teminatı olacağı vurgulanan beyannamede, yeni anayasanın kodları "yüksek standartlı demokrasi", "güvenceli özgürlükler" ve "hukukun üstünlüğü" diye sıralanmıştı.



