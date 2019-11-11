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POLİTİKA

AK Parti'li Kandemir: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir

AK Parti'li Kandemir: Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre öncesinde il ve ilçe başkanlıklarında bazı görev değişiklikleri olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Önümüzdeki günlerde görev değişikliklerinin olabileceği belirtildi.
Önümüzdeki günlerde görev değişikliklerinin olabileceği belirtildi.

7. olağan büyük kongre sürecine giren AK Parti'de önümüzdeki günlerde bazı görev değişiklikleri bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre açıklama AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den geldi. Kongrenin kendileri için "muhasebe" dönemi olduğunu söyleyen Kandemir, şunları kaydetti:

  • "Bu kongre diğerlerinden farklı. Seçimlerin bize söyledikleri var. Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bazı arkadaşlarımız bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar. Bu büyük ailede kuşkusuz görev değişiklikleri olacak. Yeni ekip ve arkadaşları göreceğiz AK Parti vitrininde."

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Kandemir, gerçekleşecek istifaların da "yenilenme" süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti kadrolarındaki kadın sayısının da artacağını belirten Erkan Kandemir, büyük kongrenin de planlandığı gibi 2021 yılında yapılacağını kaydetti.

Kongre Süreci

26 Nisan 2020’ye kadar 970 ilçe kongresinin tamamlanması öngörülüyor. 1 Haziran 2020’de başlayacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

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