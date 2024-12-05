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AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı

AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı

18:185/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
DHA
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Tutuklu bulunan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.
Tutuklu bulunan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.

'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit ettiği için tutuklanan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yeni karar verildi. Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahruki'nin tahliyesine hükmetti.

AKUT Eski Başkanı Nasuh Mahruki
hakkında tahliye kararı verildi.

Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı.

Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

Mahruki ne demişti?

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında, Mahruki'nin X adlı sosyal medya uygulamasındaki kendisine ait olduğunu kabul ettiği hesabından, toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya vatandaşlık verildiği gibi kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı anlatılmıştı.

Sosyal medya hesabından sık sık devleti, kurumları hedef gösteren, siyasilere ve muhafazakar vatandaşlara hakaretler savuran Mahruki, son olarak da vatandaşları 'ayaklanmaya' çağırmıştı.



#Nasuh Mahruki
#AKUT
#Tahliye
#YSK

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