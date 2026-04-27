Altınlı Köprü baraj sularında kayboldu: Bölgenin son hali dronla görüntülendi

Altınlı Köprü baraj sularında kayboldu: Bölgenin son hali dronla görüntülendi

10:5427/04/2026, Pazartesi
Tarihi Altınlı Köprü baraj sularında kayboldu
Tarihi Altınlı Köprü baraj sularında kayboldu

Roma Dönemine ait 1500 yıllık tarihi Altınlı Köprü, Çetintepe Baraj sularının yükselmesiyle gözlerden kayboldu.

Türkiye’nin dolgu hacmi acısından 10’uncu büyük barajı olan Çetintepe Barajı’nda 2025 yılı Ağustos ayında ilk su tutumuna başlanılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Nisan tarihinde açılışı yapılan Çektintepe Barajı’nda ki su seviyesi her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yağışların bol olduğu bu kış mevsiminde, baraj göleti beklenenin üzerinde bir seviyeye çıktı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Altınlı Köprü’nün asırlar sonrasına sağlam olarak çıkması için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında restorasyonu tamamlandı.

En son TRT Haberin 2025 yılı Kasım ayında görüntülediği Roma dönemine ait 1500 yıllık Altınlı Köprüsü baraj suları altında kaldı. Dört kemerden oluşan ve 83 metre uzunluğundaki köprü baraj sularına gömüldü.

2021, 2025 ve 2026 yıllarına çekilen dron görüntülerinde köprünün sular altında kalması gözler önüne seriliyor.

