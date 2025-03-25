Amasra maden faciasında 20 kişiye hapis

Duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, “Üzerime atılı suçları ve teknik suçlamaları da kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ise “TTK’nın 40-50 yıllık eksikliklerini bizim üzerimize yıkmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu. Diğer tutuklu sanıklar başmühendisler Mehmet Tural ve Volkan Soylu da beraatlerini talep etti.