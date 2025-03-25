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Amasra maden faciasında 20 kişiye hapis

Amasra maden faciasında 20 kişiye hapis

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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TTK Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de, 1 işçi de 5 Nisan 2023’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
TTK Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de, 1 işçi de 5 Nisan 2023’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

2022’de 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra’daki maden faciası davasında aralarında müessese ve işletme müdürlerinin de bulunduğu 20 kişiye 3 yıl ila 17 yıl arasında hapis cezası verildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün davanın karar duruşması görüldü.


SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklardan TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, “Üzerime atılı suçları ve teknik suçlamaları da kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ise “TTK’nın 40-50 yıllık eksikliklerini bizim üzerimize yıkmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu. Diğer tutuklu sanıklar başmühendisler Mehmet Tural ve Volkan Soylu da beraatlerini talep etti.


MAHKEME CEZALARI KESTİ

Karanını açıklayan mahkeme heyeti ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu sanıklar Özdemir’i 17 yıl, Ekmekçi’yi 16 yıl 6 ay, Tural’ı 16 yıl 6 ay hapis, Soylu’yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz 16 sanığın, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklardan Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti. Mahkemenin ardından ölen madencilerin yakınları, karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.


43 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

TTK Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de, 1 işçi de 5 Nisan 2023’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Böylece patlama sebebiyle vefat edenlerin sayısı 43’e yükseldi.


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