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Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

21:527/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
AA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Sanayi Mahallesi’nde meydana gelen kazada ağır yaralanan C.T, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Sanayi Mahallesi'nde C.T. yönetimindeki 05 AEP 533 plakalı hafif ticari araç ile K.D'nin kullandığı 05 HK 222 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.T, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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