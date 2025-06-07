Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sanayi Mahallesi'nde C.T. yönetimindeki 05 AEP 533 plakalı hafif ticari araç ile K.D'nin kullandığı 05 HK 222 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.T, kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.