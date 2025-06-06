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Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada dört yaralı

Otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada dört yaralı

23:476/06/2025, Cuma
IHA
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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Tunceli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 AHN 009 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.



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