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Konya'daki trafik kazasında beş kişi yaralandı

Konya'daki trafik kazasında beş kişi yaralandı

00:487/06/2025, Cumartesi
AA
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Kaza sonucunda araç kullanılmaz hale geldi.
Kaza sonucunda araç kullanılmaz hale geldi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Kurtbasan Yaylası yakınlarında meydana gelirken, yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İlçenin Kurtbasan Yaylası yakınlarında, İ.G. yönetimindeki 34 NGJ 814 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada İ.G, R.N.Ü, Ö.F, E.Ü. ve N.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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