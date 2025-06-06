Duramayınca arıza yapan otomobile çarptı

Olay, Elmadağ-Samsun yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari bir araç yolda arızalandı. Başka bir aracın duramayarak arıza yapan araca çarpması üzerine kaza meydana geldi. Kazada arıza yapan aracın şoförü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.