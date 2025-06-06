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Duramayınca arıza yapan otomobile çarptı

Duramayınca arıza yapan otomobile çarptı

23:496/06/2025, Cuma
IHA
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Bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Bir kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'da arıza yapan hafif ticari araca başka bir araç duramayarak çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, arıza yapan hafif ticari araca, arkadan bir aracın çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Elmadağ-Samsun yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari bir araç yolda arızalandı. Başka bir aracın duramayarak arıza yapan araca çarpması üzerine kaza meydana geldi. Kazada arıza yapan aracın şoförü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan şoför hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



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