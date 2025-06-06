Konya'da yolcu otobüsü devrildi: Bir ölü, 10'u ağır 26 yaralı

Mersin'den Konya'ya gelen Berk İnan yönetimindeki 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, iki sürücü ve muavinin de olduğu 10'u ağır, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli ve çevre ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de incelmemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.