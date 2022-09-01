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KONYA

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hava yoluyla 9 milyon 69 bin 164 turist geldi. Dünyanın önemli turist destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor. Salgın sonrası turist sayısındaki artış, sektörün yüzünü güldürdü. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164'e ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Antalyaya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı
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Antalya'ya 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hava yoluyla 9 milyon 69 bin 164 turist geldi.

Dünyanın önemli turist destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor. Salgın sonrası turist sayısındaki artış, sektörün yüzünü güldürdü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164'e ulaştı.

Kenti 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hava yoluyla 2020'de 1 milyon 558 bin 728 turist, 2021'in aynı döneminde ise 5 milyon 285 bin 587 kişi ziyaret etti.

Geçen yıl toplam 9 milyon 94 bin 51 turistin ziyaret ettiği kentte, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hava yoluyla gelen turist sayısının 9 milyon 69 bin 164'e ulaşması sektöre motivasyon oldu.

Antalya'ya 8 aylık dönemde en çok turist 1 milyon 797 bin 56 kişiyle Almanya'dan geldi. Almanya'yı 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya, 805 bin 162 turistle İngiltere izledi.

Sekiz aylık dönemde hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu.

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