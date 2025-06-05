Arafat'ta büyük buluşma

İslam'ın şartlarından biri olan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan 2 milyondan fazla hacı adayı, Arafat'a ulaştı. Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adaylarının bir kısmı dün saat 16.00'dan itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki 2 milyondan fazla insanın bir araya gelmesinden dolayı "Mahşerin Provası" diye nitelendirilen Arafat'a hareket etti. Bazı hacı adayları Arafat'a hareket etmeden önce ailelerini arayarak helallik istedi. Hacı adayları, dün geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek geçirdi.





TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı her kafile için sorumlu din görevlisi tayin ederken, hac vizesi "Nusuk" kartları ve otobüslerdeki kodlu barkodlar, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından tek tek kontrol edildi. Hacı adayları, Diyanet tarafından otellerinden otobüslerle alınarak Arafat'a 688 otobüsle 3 tur yapılarak götürülecek. Hacı adayları, Arafat'ta sıcak hava koşullarına göre özel olarak hazırlanmış 685 çadırda konaklayacak. Sanayi tipi klimalarla serinletilen çadırlarda, her hacı adayına diyetisyenlerce hazırlanan kumanyalar dağıtıldı. Ayrıca bölgede dört sağlık çadırı ve bir sahra hastanesi hizmet verdi. Kadın-erkek ayrımlı poliklinikler, acil müdahale birimleri ve ambulans ekipleriyle Arafat’ta kapsamlı bir sağlık altyapısı oluşturuldu.





VAKFE DUASI CANLI YAYINLANACAK

Bugün ve ikindi namazlarını cem-i takdim (birleştirerek) ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek. Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek. Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak. Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak. Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemre'lere yedişer taş daha atılacak. Hacılar, Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan Veda Tavafı yapacak.



