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Hacı adayları Arafat öncesi Harem-i Şerif'te ibadetlerini sürdürüyor

Hacı adayları Arafat öncesi Harem-i Şerif'te ibadetlerini sürdürüyor

11:123/06/2025, Salı
AA
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Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı hacı adaylarının büyük zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı hacı adaylarının büyük zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen Müslümanlar, yarın Arafat'a gidecek. Hacı adayları, Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) ulaşıp Kabe'nin olduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say yapıyor, namaz kılıp dua ediyor, zemzem suyundan içiyor.

Hacı adayları, Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) ulaşıp Kabe'nin olduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say yapıyor, namaz kılıp dua ediyor, zemzem suyundan içiyor.

Safa ile Merve tepeleri arasında say ile umre yapanlar da gündelik kıyafetleriyle katlarda ve dış avluda namaz kılıp tavaf edip, Kur'an-ı Kerim okuyor.

Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı hacı adaylarının büyük zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Hac yolcuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'in hemen hemen bütün bölümlerinde hacı adaylarının yoğunluğu yaşanıyor.

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