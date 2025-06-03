Hacı adayları Arafat öncesi Harem-i Şerif'te ibadetlerini sürdürüyor

Hacı adayları, Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) ulaşıp Kabe'nin olduğu alanda ihramlarıyla tavaf ve say yapıyor, namaz kılıp dua ediyor, zemzem suyundan içiyor.

Safa ile Merve tepeleri arasında say ile umre yapanlar da gündelik kıyafetleriyle katlarda ve dış avluda namaz kılıp tavaf edip, Kur'an-ı Kerim okuyor.

Mescid-i Haram, günün hemen hemen her saatinde yoğunluğun en çok yaşandığı hacı adaylarının büyük zamanlarını geçirmek için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.