Mekke’de sıcaklık ve izdiham çalışması

Suudi Arabistan’ın Basın Yayın Düzenleme Kurulu, Mekke’de bulunan Türk gazetecilere, haccın kolaylaşması ve izdihamın önlenmesi için yapılan çalışmaları yerinde göstermek için gezi düzenledi. İlk aşamada Arafat’tan Kabe’ye uzanan 23 kilometrelik yol düzenleniyor. Hacılar çoğunlukla Arafat’tan Müzdelife’ye otobüslerle geliyor. Böylece yol büyük oranda kısalıyor. Ancak yolun tamamını yürüyecek olanlar da var. Arafat ve Mina’daki çalışmaları yöneten yetkililer, özellikle izdihamı önlemeyi ve 50 dereceye çıkan sıcaklığın etkisini azaltmayı hedeflediklerini anlattı.

Yolun zeminine sıcaklığın etkisini azaltacak bir tür izolasyon malzemesi döşeniyor. Kavurucu sıcaklık ayrıca yola aralıklarla konulan vantilatörler ve soğuk su fıskiyeleriyle de düşürülüyor. Projenin yüzde 70 kadarı tamamlanmış. “Şeytan taşlama” bölgesi olan Cemerat’ta da izdihamı önlemek için daha önce 7 iniş yolu yapılmıştı. Yollar bu yıl biraz daha düzenlenmiş. Yetkili, “Şartları sürekli iyileştiriyoruz” dedi.

SAATTE 20 BİN KURBAN KESİLİYOR

Basın gezisinin duraklarından biri de kurban kesim tesisleriydi. Burada yüz binlerce hacının kurbanları kesiliyor. Bize devasa bir üniteyi gezdirdiler. Bu ünite gibi 11 ünite daha olduğunu söylediler. Binlerce kasabın görev yaptığı tesiste saatte 20 bin kurban kesiliyor. Bu yıl toplamda 1 milyon 250 bin kurban kesilecek. Kesilen kurbanların etleri de önce soğuk hava depolarına konuluyor bayram bittikten sonra da paketlenip Suudi Arabistan’da ve 25 kadar ülkede bulunan ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

Mekke Hastanesi hacılarımızın hizmetinde

Hac ve Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı da kutsal topraklardaki hacı adayları için hazırlıklarını sürdürüyor. Mübarek beldede rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastaneyi ziyaret ederek, Sağlık Ekip Başkanı Nadir Aydın ve Başhekim Mehmet Rıdvan Yalçın'dan bilgi aldı, hasta ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

MEKKE'YE 8 TIR İLAÇ GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, hastanede 400 sağlık personeliyle hizmet verildiğini, sağlık hizmetlerinin başarıyla sürdüğünü söyledi. Erbaş, "Hamdolsun sağlık hizmetlerimiz büyük bir başarıyla devam etmektedir. Türkiye'den buraya 8 TIR ilaç getirildi. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, 400'ün üzerinde sağlık personelimiz ile Mekke hastanemizde 85 bin hacımızın hizmetindeyiz" dedi. Erbaş, dün ayrıca, Başkanlığın 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke Ayniyat ve İaşe ile Servis başkanlıklarınca yürütülen hizmetleri yerinde inceledi.







