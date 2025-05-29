Hacı adaylarımızın yüzde 51.5'i kadın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında konuştu. Haccın zorlukları olan meşakkatli bir ibadet olduğunu belirten Erbaş, vatandaşların, her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri için azami gayret gösterdiklerini bildirdi. İrşat, sağlık, servis başta olmak üzere birçok alanda büyük bir organizasyon yönettiklerini aktaran Erbaş, hac ibadetini bir eğitim ve irşat sürecine dönüştürmek istediklerini söyledi. Bu amaçla en yetkin hocalardan oluşan 71 kişilik özel bir irşat ekibi, 418 kadın irşat görevlisi, 392 kafile başkanı ve 1840 din görevlisiyle irşat faaliyeti yürüttüklerini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

ARAFAT'A SEYYAR HASTANE

"Bu sene 84 bin 942 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Bu sayının yüzde 51,5'i kadın, yüzde 48,5'i erkeklerden oluşuyor. Bugün itibarıyla hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke'ye intikal etti. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 8 vatandaşımız vefat etmiştir."

Arafat için hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Erbaş, Arafat çadırlarını klima ve halılarıyla donanımlı şekilde inşa ettiklerini belirtti. Arafat'a seyyar hastane de kurduklarını söyleyen Erbaş, yürüyemeyecek kadar hasta ve yaşlı hacıların intikallerini tamamen araçla sağladıklarını kaydetti.

360 BİN KİŞİ KURBAN VEKALETİ VERDİ

Hac ibadeti sırasında vekaletle kurban kesimiyle ilgili soruya Erbaş, şu cevabı verd: "Hac ibadeti sırasında bu programda, 359 bin 359 vatandaş kurbanlarını bize emanet etmiş. Geçen sene bu rakam 280 binmiş. Epeyce bir önde gidiyor" dedi. Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da kurbanlarını vekaleten kendilerine emanet ettiğini belirtti. Vekaletle kurban kesme konusuna da değinen Erbaş, şöyle konuştu: "Türkiye Diyanet Vakfı olarak geçen yıl 750 bin kadar hisseyi vatandaşlarımız adına yurt içinde ve dışında yerine getirdik. Bu sene de şu anki gidişata göre 750 binin üzerinde bir vekaletle kurbanın Türkiye Diyanet Vakfına emanet edileceğini bekliyoruz. Yani gidişat onu gösteriyor."

15-16 yaşında hac için başvuruda bulunan gençlerin, 20-25 yaşında kutsal topraklara gelebildiğini ifade eden Erbaş, hacca gelen gençlerin sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı. Türkiye'de 2025 yılında 159 bin yeni hac müracaatı yapıldığını aktaran Erbaş, "2024'te en disiplinli hac organizasyonu ödülü almıştık. İnşallah bu yıl da alırız" dedi.

Hacı adaylarına e-nabız kolaylığı

Bu yıl hac organizasyonunda çeşitli yenilikler de dikkat çekti. Suudi Arabistan'da hizmet verecek hastane ve sağlık ocaklarında ilk kez e-Nabız sistemi kullanılacak. Ayrıca, her hacıya hem sıcaktan korunmaları için şemsiye hem de bölgede kullanabilecekleri mobil hat dağıtıldı.

Kaçaklara karşı sıkı tedbir

Ali Erbaş, gazetecilerden gelen ‘kaçak hacılarla ilgili alınan tedbirlere’ ilişkin soruya şöyle cevap verdi: "Suudi Arabistan, hac vizesi olmayanlarla ilgili birkaç senedir sıkı tedbirler alıyor. Geçen sene hac bittikten sonra bütün ülkelere şartlarını ihtiva eden yazılar gönderdi. Biz de o yazıları kamuoyu ile paylaştık. Sadece uyarı vazifemizi yaptık. Bu tedbirlere rağmen gelen vatandaşlarımız olursa büyük sıkıntı yaşayacak. Ancak genel olarak baktığımızda bu tür tedbirler, hac organizasyonunun kolaylaşmasına vesile oluyor."







