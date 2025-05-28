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Kâbe’de olmak bambaşka

Kâbe’de olmak bambaşka

04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Mescid-i Haram, hacı adaylarıyla dolup taşıyor. Vakit namazları arasında tavaf yaparak ve Kur’an-ı Kerim okuyarak manevi atmosferi en derin şekilde yaşayan hacı adayları, Kâbe’de olmanın bambaşka bir his olduğunu söylüyor.

Hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayına, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Medine'den ve Avrupa'dan gelenlerin de eklenmesiyle Mescid-i Haram'da her vakit yoğunluk yaşanıyor. Gündüz ve gecenin her bir saatini büyük yoğunlukla geçiren hacı adayları, genellikle vakitlerini Mescid-i Haram'da geçirmeyi tercih ediyor. Kâbe'nin yer aldığı kata girmek için saatler öncesinden yer edinen hacı adayları, vakit namazları arasındaki zamanı tavaf edip Kur'an-ı Kerim okuyarak değerlendiriyor. Kâbe’nin manevi havasını yaşayan hacı adayları, tavaf ile sa'yı dualar eşliğinde gerçekleştirirken, Mescid-i Haram'da vakitlerini ibadetle geçiriyor.

GENÇKEN GELMEK DAHA GÜZEL

Hacı adaylarının manevi ve heyecanları gibi ortak düşüncelerinden biri de hac vazifesinin gençken yerine getirilmesi. Hac vazifesini yerine getirmek için mübarek beldeye eşi Semiha ile gelen 65 yaşındaki Mehmet Ali Örkmen, hac kurası ilk yıllarda çıksaydı daha güzel olacağını belirterek, şunları kaydetti: “2011 yılında ilk kuraya yazıldım. 14 yıl sonra yedek olarak kuradan çıktım. Allah herkese nasip etsin. Hamdolsun eşimle birlikte tavaf yapıyorum. Allah herkese nasip etsin. 14 yıl önce çıksaydı daha güzel olacaktı. Gençken gelmek daha güzel. Ne mutlu ki gençlere geliyorlar.”

BURADAKİ HUZUR ANLATILMAZ

62 yaşındaki Şedde Yıldız da arkadaşıyla birbirlerine destek olduklarını, her şeyi birlikte yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Tavafı bir yapıyoruz, bir daha yapıyoruz, ardından bir daha yapıyoruz. Kâbe’de olmak anlatılmaz. Heyecan, huzur, anlatılmaz. Rabb'im bizi çağırdı, biz de geldik. Dualarımızla bizleri kabul etti. Burada başka yürüyoruz. Gençlerin yerinde olsam çok erken gelirim. 30-40 yaşında gelirim. Gençlerimiz inşallah erken gelir.”



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