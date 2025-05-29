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Mucize gibi hac yolculuğu: Uçak pistten 2 kez geri döndü

Mucize gibi hac yolculuğu: Uçak pistten 2 kez geri döndü

10:0429/05/2025, Perşembe
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Libyalı genç Amir Mehdi Mansur Kaddafi'nin hac yolculuğunda yaşadığı olağanüstü olaylar silsilesi gündem oldu.
Libyalı genç Amir Mehdi Mansur Kaddafi'nin hac yolculuğunda yaşadığı olağanüstü olaylar silsilesi gündem oldu.

Genç Libyalı Amir Mehdi Mansur Kaddafi’nin hac yolcuğu, mucizevi bir olaya dönüştü. Uçağa alınmayan Amir, uçağın iki kez geri dönmesi sonrasında hac yolcuğuna çıkabildi. Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.


Hac heyecanıyla Sebha Havalimanı’na gelen Amir, saatLibyalı genç Amir Mehdi Mansur Kaddafi'nin hac yolculuğunda yaşadığı olağanüstü olaylar silsilesi gündem oldu.


Hac heyecanıyla Sebha Havalimanı’na gelen Amir, saat 12:00’de Suudi Arabistan’a gitmek üzere kafilesiyle birlikte havalimanında hazır bulundu. Ancak yolculuğun başında hiç beklemediği bir engelle karşılaştı. Evraklarındaki sorun nedeniyle uçağa alınmadı. Diğer hacılar kutsal yolculuklarına başlarken, Amir terminalde yalnız başına kaldı. Amir, "İnşallah giderim" derken güvenlik sorumlusu "Kendini kandırma" cevabını verdi.

TEKNİK ARIZA SONUCU UÇAK GERİ DÖNDÜ

Amir’in umutları sönmek üzereyken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uçak, teknik bir arıza nedeniyle kısa bir süre sonra havalimanına geri döndü. Bu durum Amir için bir umut ışığı doğurdu. Yetkililer, Amir’in uçağa alınması için pilotla iletişime geçti. Ancak pilot bu isteği, "lojistik zorlukları" gerekçe göstererek reddetti.


VAZGEÇMEDİ, İKİNCİ KEZ GERİ DÖNDÜ

Tüm olumsuzluklara rağmen kararlılığından vazgeçmeyen Amir, “Bu uçağa bineceğim” diyerek terminali terk etmedi. İkinci kez havalanan uçak, yine teknik arıza nedeniyle geri döndü. Bu olay hem yetkilileri hem de uçuş ekibini şaşkına çevirdi. 12:00’de Suudi Arabistan’a gitmek üzere kafilesiyle birlikte havalimanında hazır bulundu. Ancak yolculuğun başında hiç beklemediği bir engelle karşılaştı. Evraklarındaki sorun nedeniyle uçağa alınmadı. Diğer hacılar kutsal yolculuklarına başlarken, Amir terminalde yalnız başına kaldı. Amir, "İnşallah giderim" derken güvenlik sorumlusu "Kendini kandırma" cevabını verdi.

TEKNİK ARIZA SONUCU UÇAK GERİ DÖNDÜ

Amir’in umutları sönmek üzereyken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uçak, teknik bir arıza nedeniyle kısa bir süre sonra havalimanına geri döndü. Bu durum Amir için bir umut ışığı doğurdu. Yetkililer, Amir’in uçağa alınması için pilotla iletişime geçti. Ancak pilot bu isteği, "lojistik zorlukları" gerekçe göstererek reddetti.


VAZGEÇMEDİ, İKİNCİ KEZ GERİ DÖNDÜ

Tüm olumsuzluklara rağmen kararlılığından vazgeçmeyen Amir, “Bu uçağa bineceğim” diyerek terminali terk etmedi. İkinci kez havalanan uçak, yine teknik arıza nedeniyle geri döndü. Bu olay hem yetkilileri hem de uçuş ekibini şaşkına çevirdi.


PİLOT GERİ ADIM ATTI: “VALLAHİ AMİR BİNMEDEN KALKMAYACAĞIM”

Bu gelişmeden sonra pilotun tavrı değişti. Amir'i almadan gidemeyeceğini anlayan pilot, “Vallahi Amir binmeden kalkmayacağım” diyerek uçağın kapılarını Amir için açtı. Böylece Amir’in inançla sürdürdüğü kutsal yolculuğu nihayet başladı.


SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Amir, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştığı videoyla duyurdu. Görüntülerde havalimanı güvenlik personeliyle vedalaşırken, dualar aldığı ve uçuş ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdiği görülüyor.

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