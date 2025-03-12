Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Suriye'deki anlaşmadan memnun

Pedersen, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu. 10 Mart'ta imzalanan ve Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmadan memnun olduklarını belirten Pedersen, şunları kaydetti: "Anlaşmanın, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının temel ilkeleri doğrultusunda yeni bir anayasaya, özgür ve adil seçimlere yol açan daha geniş, güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini destekleyebileceğini ve bu sürece katkı sağlayabileceğini umuyoruz."