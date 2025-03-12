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ABD'den terör örgütü PKK/YPG ile Suriye'de ortak tatbikat

ABD'den terör örgütü PKK/YPG ile Suriye'de ortak tatbikat

10:5012/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tatbikat dün gerçekleştirildi.
Tatbikat dün gerçekleştirildi.

ABD güçleri, Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat düzenledi. Tatbikatın, elebaşı Mazlum Kobani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan anlaşmadan sonra düzenlenmesi dikkati çekti.

Tatbikatta ABD Ordusuna ait Bradley zırhlı araçların da yer alması dikkat çekiyor.

CJTFOIR'e
(Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı)
ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriyeli ortak kuvvetlerimiz her zaman harekete geçmeye hazırdır, canlı atış tatbikatları sırasında koordinasyon ve ateş gücü sanatında ustalaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

CJTFOIR nedir?

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı olarak Ekim 2014'te sözde Irak ve Suriye'deki terör örgütü DEAŞ varlığına karşı kuruldu. Koalisyonda 68 ülkeden askerler bulunuyor.


#Suriye
#Terör örgütü PKK/YPG
#ABD
#CJTFOIR

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